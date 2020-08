Liban: Un politist a murit, iar 238 de persoane au fost ranite la protestele de sambata. Premierul propune alegeri anticipate

Libanezii au cerut socoteala autoritatilor dupa pentru felul in care au gestionat situatia dupa explozia de marti, soldata cu 158 de morti si peste 6.000 de raniti, relateaza Le Figaro si Al Jazeera."Doar alegerile anticipate pot duce la iesirea din aceasta criza", a spus Diab, precizand ca este pregatit sa ramana la putere doua luni, pentru ca fortele politice sa aiba timp sa ajunga la un acord.Protestele de sambata au degenerat, in unele locuri existand confruntari cu fortele de ordine. Un politist a murit. Crucea Rosie libaneza a anuntat ca 238 de persoane au fost ranite si ca dintre acestea 63 au ajuns la spital.Manifestantii au luat cu asalt si Parlamentul, incercand sa patrunda in cladire. Politistii au folosit gaze lacrimogene. Dupa ora locala 18.00, cativa protestatari au reusit sa patrunda in cladirea Ministerului de Externe. Ei au afirmat, in direct la televiziunea libaneza, ca acest minister a devenit "cartierul general al Revolutiei".Deflagratia de marti seara a avut loc in port, la un depozit unde se aflau stocate, "in mod necorespunzator", dupa cum au precizat autoritatile, 2.750 de tone de nitrat de amoniu. Sute de mii de oameni au ramas fara adapost.Libanezii considera ca autoritatile au fost neglijente.