Libanul extinde cu o luna starea de urgenta pentru Beirut. Bilantul deceselor provocate de deflagratie, in crestere

Starea de urgenta a fost extinsa pana pe 18 septembrie, a anuntat biroul prim-ministrului in functiune Hasan Diab. Decizia a fost luata de presedintele republicii, Michel Aoun, si de seful Executivului.Parlamentul libanez a aprobat pe 13 august starea de urgenta pentru Beirut, declarata de Guvern dupa catastrofa provocata de explozia a 2.750 de tone de nitrat de amoniu care se aflau de sase ani intr-un depozit din portul orasului.Libanul se afla, de asemenea, in stare de urgenta incepand din 15 martie din cauza pandemiei de Covid-19. In urma incidentului din 4 august, numarul de cazuri de infectare a crescut. Ministerul Sanatatii a anuntat luni 456 de noi cazuri de infectare, cel mai mare numar inregistrat din 21 februarie. In total, in Liban au fost raportate 9.337 de contaminari si 105 decese asociate bolii.Luni, autoritatile libaneze au anuntat ca numarul persoanelor decedate in urma exploziilor a ajuns la 180, iar echipele de cautare continua sa lucreze pentru recuperarea cadavrelor in epicentrul deflagratiei. In urma cu o saptamana s-a renuntat la ideea ca ar exista supravietuitori in zona exploziei si in imprejurimi.Peste 6.000 de oameni au fost raniti, potrivit Ministerului Sanatatii, numar care nu a mai fost actualizat de cateva zile, iar peste 30 de persoane continua sa fie date disparute.Saptamana aceasta, la cererea autoritatilor libaneze, in capitala urmeaza sa ajunga o echipa a FBI pentru a participa la cercetari. Experti din tara si din strainatate si mai multe organizatii au solicitat sa fie intreprinsa o ancheta internationala.Cel putin 600.000 de copii au fost afectati de exploziile din Beirut, fie direct, fie aflandu-se acum in stare de soc, a precizat luni Ted Chaiban, directorul Unicef pentru Orientul Milociu si Africa de Nord.Potrivit autoritatilor, apoximativ 300.000 de oameni au ramas fara adapost. Unicef estimeaza ca aproximativ 1.000 de copii au fost raniti pe 4 august. Chaiban a declarat pentru Efe ca organizatia umanitara incearca sa obtina resurse financiare pentru ca minorii afectati sa poata reveni la o viata normala, inclusiv la scoala.Unicef cauta sa stranga 46,3 milioane de dolari pentru raspunsul sanitar si psihologic de care au nevoie copiii.Judecatorul libanez insarcinat cu investigatia exploziei, Fadi Sawan, a emis luni un ordin de arestare pe numele directorului general al vamii portuare, Badri Daher, dupa ce l-a interogat timp de patru ore.Procurorul general, Ghassan Oueidat, a demarat proceduri legale pe numele a 25 de suspecti, dintre care 19 se afla deja in custodia politiei, inclusiv presedintele consiliului de administrasie al portului, Hassan Koraytem, care va fi interogat de judecator marti.Tot marti, vor fi interogati directorul vamii Chafic Merhi, directorul de securitate portuara Mohamed al-Awf si seful depozitelor din port, Michel Nakhoul.