Liber la dezbateri pe Facebook despre originea pandemiei: "Nu vom mai suprima afirmatia potrivit careia boala COVID-19 este fabricata de om"

Facebook nu va mai cenzura mesaje care afirma ca SARS-CoV-2 a fost creat de catre om sau in urma unei manipulari in laborator, dupa ce, de la inceputul pandemiei covid-19, reteaua de socializare a incercat sa incadreze dezbaterea pe platforma si a suprimat numeroase ipoteze considerate teorii ale complotului, scrie site-ul de stiri Politico.Ideea ca SARS-CoV-2 ar fi fost creat printr-o interventie umana era cenzurata din februarie de catre Facebook, insa in urma unor declaratii recente ale unor cercetatori cu privire la acest subiect, reteaua de socializare isi schimba pozitia. Potrivit unui reprezentant Facebook , contactat de site-ul de stiri Politico, mesajele in care se afirma ca virusul a fost creat de catre om nu vor mai fi suprimate automat."In lumina unor anchete in curs cu privire la originea covid-19 si in urma unor consultari cu experti in sanatate publica, nu vom mai suprima, pe aplicatiile noastre, afirmatia potrivit careia (boala) covid-19 este fabricata de catre om", declara un purtator de cuvant al gigantului.Retelele de socializare sunt vizate, de un an de zile, de presiuni ale unor puteri publice care vor sa incadreze discutiile pe tema epidemiei.Facebook este prima retea de socializare care isi revizuieste criteriile prin care defineste ceea ce tine si ceea ce nu tine de complot.Administratia presedintelui american Joe Biden pare sa fie principalul motor al acestei schimbari.Seful statului american Joe Biden a anuntat miercuri ca, in acest stadiu, exista doar doua teorii plauzibile, potrivit carora virusul fie provine de la un animal, fie dintr-un "accident de laborator".Gigantul tehnologic al lui Mark Zuckerberg deschide calea, insa Twitter si YouTube par sa nu aiba in vedere sa-si schimbe politica de moderare cu privire la acest subiect.