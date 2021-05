Liber in Cipru pentru cei care detin certificat de vaccinare. Nu mai sunt necesare testul PCR negativ sau izolarea acasa

Romania, inclusa in categoria rosie

Autorizatie de calatorie

Costurile sunt suportate de autoritatile cipriote

Romania a fost inclusa de autoritatile din Cipru in categoria rosie a statelor cu risc epidemiologic, astfel ca persoanele care nu au certificat de vaccinare pot intra in aceasta tara doar daca prezinta rezultatul negativ al unui test PCR, facut cu cel mult 72 de ore inainte de calatorie, si sunt obligate sa faca un test, pe propria cheltuiala, la aeroport.Potrivit MAE, autoritatile cipriote au revizuit conditiile de intrare in Republica Cipru, in contextul pandemiei de COVID-19.Astfel, incepand din 10 mai, toate persoanele care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19, eliberat de autoritatile competente ale altor state, sunt exceptate de la obligatia de a prezenta un test molecular tip RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 si de la masura autoizolarii. Documentul care atesta vaccinarea impotriva COVID-19 trebuie redactat in limba engleza. Informatii suplimentare pot fi consultate aici.Conform informatiilor comunicate public de autoritatile cipriote, Romania a fost inclusa in categoria rosie a statelor cu risc epidemiologic.Astfel, in contextul noilor masuri, persoanele care sosesc din state incluse in categoria rosie si care nu detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 pot intra in Republica Cipru in urma prezentarii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte de calatorie. De asemenea, aceste persoane trebuie sa efectueze un al doilea test molecular tip RT-PCR, pe cheltuiala proprie, la sosirea in Republica Cipru, pe aeroport.De asemenea, MAE aminteste ca toate persoanele care intra in Cipru trebuie sa prezinte o autorizatie de calatorie, completata cu 24 de ore inaintea deplasarii.Autorizatia se obtine prin intermediul portalului si include date cu privire la detinerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 sau a unui test molecular tip RT-PCR, cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.Documentele care atesta vaccinarea impotriva COVID-19 sau efectuarea testului pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 trebuie prezentate autoritatilor cipriote, la sosire.Totodata, MAE precizeaza ca, potrivit informatiilor comunicate de autoritatile cipriote, atat persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cat si cele care prezinta la intrare un test molecular tip RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 pot fi testate in mod aleatoriu la sosire, aceasta masura fiind suplimentara celorlalte conditii necesare pentru permiterea intrarii in Republica Cipru.In aceasta situatie, costurile pentru efectuarea testarii aleatorii sunt suportate de autoritatile cipriote.