Liberal-democratii britanici propun amnistia pentru imigrantii ilegali

Partidul democrat-liberal din Marea Britanie propune amnistia pentru imigrantii ilegali care au trait in aceasta tara peste 10 ani.

Liderul democrat-liberal, Nick Clegg, a prezentat, in cadrul unei dezbateri televizate de saptamana trecuta, programul electoral al partidului sau, printre punctele enuntate fiind si o amnistie pentru imigrantii ilegali, relateaza The Guardian.'

Propunerea lui Clegg se refera la acordarea de cetatenie persoanelor care au intrat in Marea Britanie fara acte in urma cu zece ani, dupa o perioada de proba de doi ani, timp in care acestia au muncit si au platit taxe, dovedind ca isi pot castiga dreptul de a locui in aceasta tara.

Amnistia ar urma astfel sa rezolve problema imigratiei ilegale, sustine Clegg, aducand totodata mai multi bani la buget.

Propunerea a fost criticata dur de conservatorii condusi de David Cameron, care considera ca amnistia nu ar rezolva problema imigrantilor ilegali, ci dimpotriva ar inrautati-o.

BBC arata ca studiile sociale realizate la Universitatea din Oxford demonstreaza ca amnistia in cazul imigrantilor nu rezolva problema imigratiei ilegale, ci dimpotriva creste amploarea fenomenului: membrii familiei persoanelor stabilite in alta tara vor incerca, la randul lor, sa se stabileasca in tara respectiva.

In Marea Britanie s-ar afla peste 600.000 de imigranti ilegali, potrivit unor estimari ale London School of Economics.

L.S.

