Libia: Amenintarile Egiptului sunt o "declaratie de razboi", atrage atentia GNA

Acest razboi al cuvintelor intervine in ajunul unei reuniuni ministeriale prin videoconferinta a Ligii Arabe pe tema situatiei din Libia, la care GNA a refuzat sa participe.In conflictul din Libia, Egiptul sprijina fortele maresalului Khalifa Haftar, rivale GNA, care la randul sau este sprijinit de Turcia Cu sprijinul militar al Turciei, GNA a obtinut victorii semnificative de la inceputul lunii iunie, preluand controlul asupra intregului nord-vest al Libiei. Aceste succese au semnat esecul ofensivei lansate in aprilie 2019 de maresalul Haftar pentru a cuceri Tripoli.Fortele GNA sunt totusi incetinite in inaintarea lor spre orasul Sirt, punct strategic spre estul tarii, pe care vor sa-l recucereasca de la trupele maresalului Haftar, omul forte din estul tarii bogate in petrol.Sambata, presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat ca inaintarea fortelor GNA spre Sirt ar putea conduce la o interventie ''directa'' a Egiptului."Este un act ostil, o imixtiune flagranta si echivalentul unei declaratii de razboi", a denuntat GNA intr-un comunicat."Interferenta in afacerile interne ale statului libian si atingerea adusa suveranitatii sale, fie prin declaratii (...) precum cele ale presedintelui egiptean, fie prin sprijin pentru pucisti, militii si mercenarii sunt inacceptabile'', a avertizat guvernul de la Tripoli.Solicitand comunitatii internationale ''sa isi asume responsabilitatile in fata acestei escaladari'', GNA a declarat ca este "favorabil oricarei medieri impartiale sub egida ONU" si a respins "initiativele unilaterale in afara legii".Libia a fost cufundata in haos de la caderea regimului lui Muammar Gaddafi in 2011, dupa o revolta populara. Incepand cu 2015, o lupta pentru putere opune GNA maresalului Haftar, care sustine ca legitimitatea sa este data de parlamentul ales cu sediul in Est.Sirt, precum si Al Kufrah mai la sud, reprezinta o "linie rosie", a avertizat Sissi sambata. Daca aceasta linie este depasita, aceasta va duce la o "interventie directa" a fortelor egiptene in Libia, a spus el."Intreaga Libie este o linie rosie", a replicat GNA. "Oricare ar fi disputa dintre libieni, nu vom permite ca poporul nostru sa fie insultat sau amenintat".