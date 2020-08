Libia: Guvernul de uniune numeste un nou ministru al Apararii, pe fondul protestelor din ultimul timp

Tara este zguduita de violente dupa caderea regimului lui Muammar Gaddafi in 2011.Fayez al-Sarraj, premierul GNA, i-a numit, prin doua decrete distincte, pe colonelul Salah Eddine al-Namrush la Ministerul Apararii si pe Mohamad Ali al-Haddad, ridicat in grad de general, in functia de sef de stat major al armatei libiene.Namrush ocupa pana in prezent postul de ministru adjunct al apararii, cel de titular al portofoliului fiind vacant din 2018.Generalul al-Haddad, comandant al zonei militare din centrul tarii, este originar din Misrata, la 200 km est de Tripoli, de unde provin puternicele grupuri armate care au luptat alaturi de GNA impotriva maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii.Aceste nominalizari au loc dupa mai multe reuniuni in ultimele zile intre Fayez al-Sarraj si ceilalti patru membri ai Consiliului prezidential, pentru a examina masurile si dispozitiile urgente in contextul nemultumirii populare care este in crestere la Tripoli si in alte orase din vestul Libiei aflate sub controlul GNA.Sute de libieni au demonstrat in aceasta saptamana timp de mai multe zile la Tripoli, unde este sediul GNA - recunoscut de ONU si care se confrunta cu fortele maresalului Haftar -, impotriva coruptiei si a deteriorarii conditiilor de viata.In plus, la o reuniune a Consiliului prezidential de vineri seara, ministrul de interne Fathi Bashagha a fost "suspendat". El a fost invitat sa se prezinte in fata Consiliului "cel mai tarziu in 72 de ore" pentru o "ancheta administrativa" asupra declaratiilor sale dupa incidentele de la Tripoli de saptamana trecuta, cand mai multi manifestanti au fost raniti.Fathi Bashagha se afla in Turcia pentru reuniuni cu responsabili turci, printre care si ministrul apararii, cand suspendarea sa a fost anuntata.El a "luat act" rapid de aceasta suspendare, declarandu-se pregatit sa raspunda la ancheta cu conditia ca audierea sa sa fie "publica si transmisa in direct".