Liderii europeni discuta astazi in regim de urgenta situatia din Belarus

Videoconferinta liderilor UE incepe miercuri la ora locala 12:00 (10:00 GMT).Uniunea Europeana a lansat un proces de impunere a sanctiunilor contra oficialitatilor belaruse responsabile pentru fraudele electorale si pentru reprimarea violenta a protestelor care au urmat scrutinului din 9 august.Liderii europeni nu au recunoscut rezultatele oficiale in urma alegerilor prezidentiale, care sustin ca Lukashenko a castigat 80% din voturi. Candidatii din opozitie si protestatarii sustin ca alegerile au fost fraudate. Principalul rival al lui Lukashenko, Sviatlana Tsikhanouskaya, care a fugit in Lituania dupa vot, a spus ca este pregatita "sa-si asume responsabilitatea si sa actioneze ca lider national".Germania, care detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, joaca rolul de mediator in actuala criza. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Seibert, a declarat ca Angela Merkel s-a consultat cu partenerii sai europeni despre situatia din Belarus in weekend, potrivit Deutsche Welle In cadrul videoconferintei vor fi discutate mai multe propuneri de extindere a asistentei pentru Belarus, printre care crearea unui fond pentru victimele reprimarii protestelor, finantarea proiectelor de sustinere a pluralismului media, consolidarea schimburilor de studenti intre UE si Belarus si acordarea unui acces mai facil la piata europeana a fortei de munca pentru lucratorii belarusi.Ministrii de externe europeni au intocmit o lista de sanctiuni pentru Belarus pe 14 august. Inca nu este clar daca Lukashenko va fi pe aceasta lista. "Bineinteles ca ne uitam la optiunea de extindere a sanctiunilor catre alte figuri importante", a spus purtatorul de cuvant al guvernului german, Seibert.Belarusul trece printr-o criza de proportii in urma realegerii ca presedinte a lui Aleksandr Lukasenko, care se afla la putere de 26 de ani. Opozitia, care spune ca votul din 9 august a fost fraudat, a anuntat o greva generala in semn de protest, in timp ce liderul de la Minsk invoca rezultatele oficiale ale scrutinului, care ii acorda peste 80% din sufragii.Dupa alegeri, patru seri de proteste au fost reprimate violent de fortele de ordine, cel putin doua persoane fiind ucise si alte cateva zeci ranite. Mobilizarea s-a extins ulterior. Autoritatile belaruse au dat apoi un semnal de recul, ordonand eliberarea a peste 2.000 dintre cele 6.700 de persoane arestate.