Liderii formatiunii germane de extrema stanga si-au anuntat retragerea. Mandatul lor expira dupa opt ani la conducerea Die Linke

"Sunt mandru ca am construit si dezvoltat Die Linke intr-un partid national care este acum o forta stabila in sistemul german de partide", a afirmat Riexinger potrivit Deutsche Welle Ambii au spus ca vor sa se asigure ca partidul ramane modern, Riexinger adaugand ca trebuie "sa lanseze un proiect social care sa reziste capitalismului autoritar si care sa nu se multumeasca cu o modernizare ecologista a capitalismului".Succesorul lor va fi decis in conventia din luna octombrie.Nu se stie deocamdata cine le va lua locul celor doi, dar liderele de grupuri in parlamente regionale Janine Wissler (Hessa) si Susanne Hennig-Wellsow (Turingia) sunt mentionate printre posibilii candidati.