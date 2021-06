Liderii G7, despre pandemie, la finalul summitului: "Vom continua sprijinul pentru economiile noastre cat timp va fi necesar"

"Vom continua sprijinul pentru economiile noastre cat timp va fi necesar, concentrandu-ne in locul raspunsului la criza pe promovarea cresterii in viitor", cu scopul de a crea locuri de munca, de a investi in infrastructura, de a sustine inovatia si pe oameni. "Nu s-a intamplat asa la crizele globale anterioare si suntem hotarati ca de aceasta data sa fie altfel", afirma liderii G7 ( Canada , Franta, Germania, Italia, Japonia , Marea Britanie si SUA).Acestia isi exprima totodata sustinerea pentru proiectul privind un impozit minim global, anuntat la reuniunea de saptamana trecuta a ministrilor de finante din G7. G7 cere pe de alta parte o ancheta aprofundata a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) asupra originilor COVID-19 in China , care sa fie "transparenta" si "desfasurata de experti", a consemnat AFP.