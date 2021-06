Liderii lumii, intampinati de un protest zgomotos la summitul G7. Ce solicitari au manifestantii VIDEO

Acolo au loc proteste separate privind conflictul din provincia etiopiana Tigray si lovitura de stat din Myanmar, relateaza agentiile AFP si DPA.Batand din tobe, demonstranti care au luat parte la un mars organizat de grupul Extinction Rebellion au traversat orasul-port Falmouth, situat la 35 de kilometri de locul unde se desfasoara summitul in localitatea Carbis Bay, dar care gazduieste centrul de presa.Zeci de persoane costumate complet in rosu, pentru a ilustra ritmul accelerat de extinctie al speciilor, au condus marsul ecologist in spatele unei pancarte mari pe care se putea citi ''G de la Greenwashing'', termen ce face referire la exagerarea de catre companii sau guverne a performantelor lor in protectia mediului.La randul lor, imbracati in costume de baie dintr-un alt secol si purtand masti cu figurile liderilor celor sapte puteri ale lumii reuniti la summit, militanti ai Oxfam, un ONG care declara ca lupta impotriva saraciei, s-au tolanit pe sezlongurile de pe o plaja din Falmouth, gest prin care au dorit sa ilustreze lipsa de actiune a acestor lideri fata de schimbarile climatice.Aceiasi militanti ai Oxfam au simulat pe malul marii o batalie in jurul unei seringi uriase, pledand astfel pentru o suspendare a brevetelor care sa permita productia in masa de vaccinuri anti-COVID-19.Liderii statelor din G7 ( Canada , Franta, Germania, Italia, Japonia , Marea Britanie si SUA - UE este de asemenea reprezentata la summit) au duminica pe agenda intalnirii combaterea schimbarilor climatice si salvarea biodiversitatii, pregatind astfel terenul pentru conferinta internationala asupra climei (COP26) care se va desfasura in noiembrie in orasul scotian Glasgow.Ei au convenit sambata sa sisteze ajutoarele guvernamentale directe pentru centralele termice care nu implementeaza masuri de protejare a mediului.In paralel cu protestul pe teme ecologiste, alti manifestanti au incercat la doua proteste separate sa atraga atentia asupra crizei din provincia etiopiana Tigray si asupra loviturii de stat militare din Myanmar.