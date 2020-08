Liderul interimar al celei mai vechi miscari islamiste din Egipt a fost arestat. Mahmoud Ezzat, acuzat ca a condus o grupare terorista

Arestarea este cea mai recenta lovitura data celei mai vechi si mai bine organizate miscari islamiste din Egipt , dupa represiunea violenta si inlaturarea de la putere a acesteia in urma cu sapte ani.Ezzat a fost un adjunct influent al liderului Fratiei Musulmane, Mohamed Badie, considerat ca facand parte din aripa extremista. El a devenit lider interimar dupa arestarea lui Badie in august 2013.O declaratie a ministerului de interne de la Cairo indica faptul ca Ezzat a fost arestat dintr-un apartament folosit ca ascunzatoare si a fost acuzat ca s-a alaturat si a condus o grupare terorista si ca primeste fonduri ilicite.Autoritatile egiptene acuza Fratia Musulmana ca promoveaza militantismul si subversiunea, acuzatii pe care organizatia le neaga cu tarie.Ministerul egiptean de interne a declarat ca in timpul arestarii au fost confiscate echipamente de comunicatii criptate si a precizat ca, din 2013, Ezzat a orchestrat mai multe asasinate sau tentative de asasinat, precum si un atac cu bomba.Un comunicat al Fratiei Musulmane a denuntat aceasta arestare, afirmand ca Ezzat a fost detinut pentru "acuzatii politice false" si ca organizatia va "depasi astfel de lovituri si provocari".Badie se afla intr-o inchisoare din Cairo, unde a primit mai multe condamnari pe viata.