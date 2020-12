Liderul protestelor impotriva masurilor de combatere a pandemiei din Germania, intubat la terapie intensiva dupa ce a fost confirmat cu COVID-19

Liderul din orasul Leipzig, aflat in estul Germaniei, a organizat mai multe proteste impotriva masurilor de combatere a pandemiei, demonstratii care de multe ori au degenerat in lupte de strada intre manifestanti si politisti."Virusul nu face diferenta intre oameni, indiferent cine sunt", este declaratia medicului care l-a tratat. Insa nu a oferit nicio informatie cu privire la starea actuala de sanatate a protestatarului.Adeptii Querdenker, inclusiv corona-scepticii si protestatarii anti-lockdown, sustin ca pandemia COVID-19 si legile care vizeaza stoparea raspandirii agentului patogen incalca libertatile cetatenilor. Dar criticii spun ca grupul este sustinut in primul rand de extremistii de dreapta.CITESTE SI: Efectele adverse ale vaccinului anti-COVID fabricat de Pfizer. Documentul facut public de autoritatile americane