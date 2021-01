Liderul Statului Islamic in Irak, Abu Yasser al-Issawi, a fost ucis in Irak. Anuntul a fost facut de premierul Mustafa al-Kazimi

Abu Yasser al-Issawi, membru de rang inalt al organizatiei jihadiste

Sefului Guvernului irakian a facut acest anunt la exact o saptamana dupa un dublu atentat sinucigas sangeros intr-o piata din Bagdad , revendicat de SI, care a socat profund opinia publica in tara.Irakul nu a mai fost vizat de asemenea atacuri in centrul capitalei sale de peste trei ani.Abu Yasser al-Issawi era, potrivit unor experti, un membru de rang inalt al organizatiei jihadiste - care a detinut o vreme controlul asupra unei treimi din suprafata tarii si asupra unor portiuni largi din teritoriul Siriei - dar care este redusa in prezent, in Irak, la celule ascunse in zone desertice si muntoase.Coalitia antijihadista condusa de Statele Unite a efectuat "cinci raiduri aeriene si a ucis cel putin zece jihadisti in provincia Kirkuk, la nord de Bagdad, declarau miercuri surse din domeniul securitatii pentru AFP.Al-Issawi se afla, da asigurari un militar irakian de rang inalt, intre victimele acestor raiduri, pe care coalitia internationala continua sa le efectueze impotriva jihadistilor, care isi pastreaza capacitatea de a comite atacuri de mica anvergura, dar sangeroase.Acest militar de rang inalt precizeaza, sub protectia anonimatului, ca Abu Yasser al-Issawi - Jabbar Salman Ali al-Issawi pe adevaratul sau nume - este un irakian originar de la Fallujah (vest), care a fost "emirul" regiunii de nord a Bagdadului, iar apoi al nord-vestului sirian."Am promis acest lucru si mi-am tinut promisiunea. Raspunsul nostru impotriva SI a fost un trasnet", a scris joi seara, pe Twitter , Mustafa al-Kazimi, care a anuntat moartea lui Abu Yasser al-Issawi."Eroicele noastre forte armate l-au eliminat pe comandantul Daesh (acronimul arab al SI) Abu Yasser al-Issaui intr-o operatiune a serviciilor de informatii", a anuntat el, citat de Reuters.Al-Issawi pretindea ca este "vice-califul" Statului Islamic, potrivit premierului irakian.Asupra Bagdadului se exercita presiuni sa prezinte opiniei publice rezultate ale "razboiului sau impotriva terorismului" Strada cere ca jihadistii fugari sa fie uciti si ca cei care au fost condamnati la moarte sa fie executati cat mai rapid.