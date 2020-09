Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei: "Caricaturile din Charlie Hebdo sunt un pacat impardonabil''

"Pacatul impardonabil al unei reviste franceze, care a insultat sfantul chip al profetului, a dovedit o data in plus ura si ostilitatea institutiilor politice si culturale din lumea occidentala impotriva islamului si a comunitatii musulmane", a sustinut ayatollahul Khamenei intr-un mesaj publicat pe pagina sa oficiala de internet.Liderul suprem al Iranului a criticat folosirea de catre unii politicieni francezi a "scuzei libertatii de exprimare pentru a nu condamna aceasta uriasa crima (care) este complet gresita si demagogica". In opinia sa, "profundele politici antiislamice ale sionistilor si ale guvernelor arogante sunt cauza unor demersuri atat de ostile"."Acest demers in acest moment ar putea fi si o metoda de a distrage atentia natiunilor si guvernelor din Asia de Vest de la sinistrele comploturi ale Statelor Unite si ale regimului sionist (Israelul) impotriva regiunii", a adaugat el.Din acest motiv, ayatollahul Khamenei a concluzionat ca "natiunile musulmane, mai ales cele din Asia de Vest, trebuie sa ramana vigilente la problemele acestei regiuni sensibile si sa nu uite niciodata ostilitatea politicienilor si liderilor occidentali fata de islam".Charlie Hebdo a republicat saptamana trecuta mai multe caricaturi cu profetul Mohamed cu prilejul inceperii procesului impotriva jihadistilor care au atacat sediul redactiei in 2015, ucigand 12 angajati.In trecut, Iranul a adoptat o postura extrem de dura fata de tot ceea ce considera a fi ofense aduse islamului. Ayatollahul Ruhollah Khomeini, liderul Revolutiei Islamice, a emis o fatwa in 1989 impotriva lui Salman Rushdie pentru romanul ''Versetele satanice'', prin care le cerea tuturor bunilor musulmani sa-l ucida pe scriitorul anglo-indian.