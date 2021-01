Primul senator republican care cere demisia lui Donald Trump: "Vreau sa plece. A provocat destule pagube"

"Vreau sa demisioneze. Vreau sa plece. A provocat destule pagube", a declarat Murkowski pentru Anchorage Daily News, o publicatie din Alaska.Comentariile au fost facute in timp ce congresmenii dezbat daca sa supuna sau nu la vot punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump in Camera Reprezentantilor, dupa ce sustinatorii pro-Trump au luat cu asaltat miercuri cladirea Capitoliului, insurectie in care si-au pierdut viata cinci persoane.Perspectiva punerii sub acuzare a presedintelui Donald Trump pare sa se bucure de un sprijin in crestere in Camera Reprezentantilor, unde democratii detin majoritatea, dar nu si in Senat, unde cei care detin controlul sunt republicanii.Citeste si: Joe Biden, despre o posibila demitere a lui Donald Trump: Decizia apartine Congresului