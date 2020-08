Lituanienii pregatesc un lant uman din Vilnius pana la granita cu Belarusul in semn de solidaritate

Un prezentator TV cunoscut, Andrius Tapinas, se afla in spatele initiativei, spune ca este nevoie de zeci de mii de oameni pentru ca a forma un lant uman din dreptul Catedralei din centrul Vilnius pana la granita cu Belarusul."Estimam ca vom avea nevoie de aproximativ 25.000-30.0000 de oameni", a declarat Tapinas vineri, pentru BNS, potrivit LRT , o publicatie din Lituania.Unele municipalitati pregatesc deja transportul, desi inscrierile nu au inceput inca.Vom solicita luni permisiunile necesare orasului Vilnius si autoritatilor din districte, dar nu ne asteptam la nicio problema, spune Tapinas.Jurnalistul anunta ca, potrivit informatiilor sale, Belarus planifica un eveniment similar si intentioneaza sa se conecteze simbolic cu oamenii din Lituania. De asemenea, fostul presedinte lituanian Dalia Grybauskaite ar intentiona sa ia parte la eveniment.Si actualul presedinte al Lituaniei planuieste sa se alature demonstratiei."Presedintele se va alatura tuturor initiativelor care vizeaza evidentierea apropierii si a sentimentului de comunitate intre poporul Lituaniei si Belarusului", a declarat vineri, pentru BNS, Antanas Bubnelis, purtatorul de cuvant al presedintelui.Originalul Baltic Way a fost un protest reper in ziua de 23 august 1989, cand milioane de oameni au format un lant uman din Vilnius pana in Tallinn, prin Riga, pentru a cere independenta Uniunii Sovietice.