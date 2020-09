Locuitorii din Geneva au votat in favoarea unui salariu minim de 23 de franci elvetieni pe ora

Salariul minim garantat - care, prin urmare, va fi de 4.086 franci elvetieni pe luna pentru 41 de ore de munca saptamanal - ramane o raritate in Elvetia. Geneva este abia al treilea canton - din 26 - care il adopta, dupa Jura si Neuchatel.In 2014, alegatorii au votat impotriva introducerii unui salariu minim pentru intreaga confederatie.La Geneva abia la a treia participare la urne sustinatorii acestei masuri sociale au reusit sa convinga in cele din urma 58% din electorat, potrivit rezultatelor finale publicate duminica. Partidele de stanga si sindicatele au prezentat masura ca pe un mijloc de combatere a saraciei si precaritatii.Pandemia de COVID-19 loveste puternic acest oras puternic dependent de turism, calatorii de afaceri si de un du-te-vino continuu a mii de diplomati, experti si alti oficiali inalti care viziteaza numeroasele agentii ONU care au sediul aici.Saracia este tot mai vizibila la Geneva, unde nu este ceva neobisnuit sa vezi cozi lungi in asteptarea distribuirii de alimente sau alte produse de prima necesitate.