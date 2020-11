"Cum se ruleaza un joint", cea mai cautata expresie in New Jersey dupa legalizarea consumului de cannabis prin referendum

Imediat dupa aflarea rezultatelor, locuitorii din New Jersey au inceput sa caute online informatii privind consumul de cannabis. Astfel, "cum se ruleaza un joint" a devenit cea mai cautata expresie pe Google , in zona respectiva. Cautarile pentru acest termen au crescut in cateva ore cu 2.800%, potrivit New York Post.In trending a mai fost si "cand va fi legala iarba in New Jersey", potrivit aceleiasi surse. Consumul de marijuana va deveni legal in New Jersey dupa data de 1 ianuarie. Pana atunci, autoritatile urmeaza sa stabileasca un cadru legal. Industria de cannabis este asteptata sa aduca un plus de 210 milioane de dolari la bugetul statului New Jersey.Si Arizona a legalizat marti folosirea marijuanei in scop recreativ, iar Oregon a devenit primul stat care a aprobat folosirea terapeutica a psilocibinei - un drog prezent in ciupercile halucinogene, in cadrul unora dintre referendumurile din Statele Unite, relateaza Reuters. South Dakota ar fi votat, de asemenea, in favoarea folosirii recreative - dar si medicale - a acestui drog considerat usor.In Mississippi se contureaza o legalizare a folosirii marijuanei in scopt terapeutic. Incepand din 1996, alte state americane si Districtul Columbia au autorizat marijuana in scop terapeutic.In total 11 state au aprobat o utilizare reacreativa a acesteia, iar 16 state - inclusiv unele in care marijuana este folosita in scopuri medicale - au scos de sub incidenta penala detinerea marijuanei, potrivit Organizatiei nationale americane a reformei legilor privind marijuana.Folosirea psilocibinei - o substanta halucinogena prezenta in anumite ciuperci - a fost aprobata de catre alegatorii din Oregon in scopuri terapeutice pentru adulti. Sustinatorii acestei propuneri au invocat cercetari care releva avantajele psilocibinei in tratarea unor tulburari de anxietate si in probleme de sanatate mentala. O structura de reglementare si un calendar urmeaza sa fie stabilite ulterior, in vederea implementarii acestei legalizari.In California, alegatorii au adoptat prin vot un proiect de lege care le permite intreprinderilor sa nu-si recalifice soferii si livratorii in salariati, ci in lucratori independenti, potrivit Edison Research.Sustinatorii acestei initiative - intre care se afla Uber Technologies si Lyft - au cheltuit peste 190 de milioane de dolari in campania lor - ceea ce face din ea cea mai costisitoare masura din acest an, potrivit Ballotpedia.Alegatorii din Florida au adoptat un proiect de lege cu privire la modificarea Constitutiei statului in vederea unei cresteri treptate a salariului minim de la 8,56 de dolari pe ora la 15 dolari pe ora, pana la 30 septembrie 2026. In Colorado a fost respins un proiect de lege vizand sa interzica avorturile, mai putin cand viata mamei este in pericol, dupa 22 de saptamani de sarcina.