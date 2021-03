Lombardia, fostul epicentru al pandemiei de COVID in Europa, se confrunta cu probleme privind vaccinarea: "Un dezastru, de la bun inceput"

Lombardia era epicentrul epidemiei in urma cu 13 luni si este in continuare regiunea cu cel mai mare numar de contaminari, conform Hotnews Este "un dezastru, de la bun inceput", a declarat primarita localitatii Crema, Stefania Bonaldi, pentru La Repubblica.La Cremona, principalul oras al provinciei apropiat de Crema, centrul de vaccinare era aproape pustiu in timpul weekendului, pentru ca persoanele care urmau sa se vaccineze nu au primit mesajul care ii informa sa se prezinte.Functionari locali au fost nevoiti sa consulte registrul starii civile si sa-i cheme pe oameni unul cate unul, iar un primar a imprumutat un microbuz pentru a transporta persoanele in varsta de la domiciliul lor."Ieri am adus 20 dintre ei (pentru vaccinare), astazi 30, apoi vreo 15 profesori", a declarat Giuseppe Papa , primarul localitatii San Bassano, intr-un alt interviu pentru La Reppublica.Ministrul sanatatii al regiunii Lombardia, Letizia Moratti, a promis duminica ca va lua "decizii rapide si drastice" pentru a remedia aceasta situatie "inacceptabila".Italia, la fel ca celelalte tari din Uniunea Europeana, se confrunta cu o penurie de vaccinuri, insa esecurile din Lombardia, una dintre regiunile cele mai bogate si care ar fi trebuit sa fie printre cele mai eficiente, sunt si mai strigatoare la cer.Aceasta tara, unde aproape 105.000 de persoane au murit de COVID-19, a administrat pana acum 7,8 milioane de doze si a vaccinat complet putin sub 2,5 milioane de persoane, la o populatie de 60 de milioane de locuitori.Guvernul Italiei si-a fixat drept obiectiv sa tripleze numarul de imunizari la 500.000 pe zi pana la mijlocul lui aprilie si sa vaccineze complet 80% din populatia tarii pana la mijlocul lunii septembrie.