De ce au decis autoritatile londoneze sa planteze un deal in mijlocul orasului

Cu un design inspirat de trecutul zonei, pe care o reconecteaza la celebrul Hyde Park din apropiere, Marble Arch Hill va putea fi urcat de vizitatori, care vor putea admira parcul si alte obiective de la o inaltime maxima de 25 de metri.In inima "dealului" va fi construita o sala care va putea fi folosita pentru evenimente si expozitii.Obiectivul este acela de a revigora turismul in aceasta parte a orasului, care a cunoscut o scadere puternica a numarului de vizitatori in ultima vreme, pe fondul restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus."Acest proiect este o oportunitate extraordinara de a da un imbold unei zone foarte recognoscibile din Londra. Este o zona plina de contradictii, iar designul nostru scoate in evidenta acest lucru", spun arhitectii. Potrivit acestora, instalatia va fi deschisa publicului in iulie 2021, urmand ca la iarna sa fie dezinstalata.Conform spatiuconstruit.ro, elementele care o vor forma vor putea fi folosite la alte proiecte, iar vegetatia va putea fi replantata in gradinile si parcurile din apropiere.