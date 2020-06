Los Angeles: O judecatoare a dispus eliberarea a 124 de copii imigranti, din trei centre de retentie, pentru prevenirea infectarii cu Covid-19

Ziare.

Doua dintre cele trei centre inregistreaza cazuri de covid-19 si ar putea deveni importante focare de contaminare.Aceste centre familiale "au luat cuprinse si a venit vremea renuntarii la jumatati de masura", scrie judecatoarea Dolly Gee in hotarare, care a fost facuta publica vineri.Cei 124 de copii detinuti in aceste centre urmeaza fie sa fie dati inapoi parintilor lor, fie sa fie dati in plasament la familii, cu aprobarea familiilor lor - pana la 17 iulie -, dispune judecatoarea.Prin politica "tolerantei zero" fata de imigratia ilegala lansata in 2019 de catre presedintele Donald Trump , mii de copii au fost despartiti de parintii lor la frontiera - o practica menita aparent sa descurajeze potentiali imigranti, dupa care Guvernul a dat inapoi.Curtea Suprema a Statelor Unite a respins saptamana trecuta o hotarare a lui Donald Trump vizand abrogarea unui program care protejeaza aproximativ 700.000 de imigranti clandestini veniti in Statele Unite pe cand erau copii, "Dreamers".Peste 2.500 de cazuri de covid-19 se inregistrau vineri, potrivit CNN, in centrele de retentie ale serviciilor de imigratie.