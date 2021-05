Un milion de dolari pentru americanii care se vaccineaza anti-COVID. Loteria inedita organizata de statul Ohio

Mike DeWine, guvernatorul statului Ohio, a explicat ca doar rezidentii adulti care s-au vaccinat vor putea fi eligibili pentru extragere si ca primul premiu din cele cinci, oferite saptamanal, va fi desemnat pe 26 mai. Oficialul a mai adaugat ca loteria va fi platita din fondurile de ajutor pentru coronavirus de la Guvernul Federal.Pana in prezent, SUA este lider mondial in ce priveste vaccinarea populatiei, oferind cel putin o doza catre 58,7% din populatia adulta. Presedintele Joe Biden a stabilit anterior ca obiectiv vaccinarea a 70% dintre adulti pana pe 4 iulie - Ziua Independentei Americane.Cu toate acestea, numarul vaccinarilor administrate a scazut in ultimele saptamani, oficialii din sanatate notand ca o parte a populatiei ezita in continuare sa se vaccineze. Pentru a-i convinge, autoritatile din diferite state ii conving pe americani prin diferite cadouri precum bere, gogosi, bilete la evenimente sportive sau premii in bani.