Lovitura de stat din Myanmar. Protestatarii imprastiati cu tunuri de apa. Calugari budisti si vede li s-au alaturat demonstantilor

"Nu vrem nicio dictatura militara"

Police started crackdown using water canon against hundreds of anti-coup protesters in Bago, a city in lower Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #BurmaCoup #Burma pic.twitter.com/SrGy3ZMMkI - Wa Lone (@walone4) February 9, 2021

Reactia Papei Francisc

Masura a fost luata dupa trei zile consecutive de proteste de amploare, care au urmat inlaturarii de la putere de catre armata a liderului de facto Aung San Suu Kyi si a guvernului ales in luna noiembrie a anului trecut.Televiziunea de stat a precizat luni ca "trebuie" luata atitudine impotriva celor care incalca legea.Corespondentul BBC in Myanmar a transmis ca este nevoie de un efort sustinut pentru a opri protestele si ca exista riscul de varsare de sange.Luni, liderul militar Min Aung Hlaing a avertizat ca nimeni nu este deasupra legii, insa nu a amenintat direct protestatarii care cer ca democratia sa fie restaurata si care au revenit marti pe strazi."Nu ne ingrijoreaza avertismentul lor. De asta am iesit azi. Nu putem accepta scuza lor privind frauda in alegeri. Nu vrem nicio dictatura militara", a spus un profesor pentru AFP.In a patra zi de proteste, numerosi oameni s-au adunat in Bago, oras in care politia a intervenit cu tunuri cu apa, la fel si in capitala Nay Pyi Taw, unde au fost raportati mai multi raniti.In alte orase din Myanmar, protestatarii continua sa se adune, iar imaginile demonstreaza un numar mare al lor. Luni, profesori, avocati si angajati ai bancilor si Guvernului au luat parte la demonstratii in diverse parti ale tarii.Nu au fost raportate violente, insa au existat raniti.Marti, manifestatiilor s-au alaturat calugari budisti, membri ai minoritatii musulmane, fotbalisti si vedete. Este asteptat ca protestele sa fie mai organizate in zilele urmatoare, potrivit BBC. Noua Zeelanda a anuntat ca va suspenda toate legaturile la nivel inalt cu Myanmar si ca va impune o interdictie de calatorie in cazul liderilor militari. Este prima actiune internationala majora privind izolarea armatei de cand aceasta a preluat puterea pe 1 februarie. Papa Francisc a lansat luni un apel catre liderii militari din Myanmar sa elibereze detinutii politici si sa reia calea 'intrerupta brusc' a tarii spre democratie, transmite Reuters.Apelul a fost formulat cu prilejul discursului anual al papei adresat corpului diplomatic acreditat la Vatican