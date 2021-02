Lovitura de stat din Myanmar. Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a cerut eliberarea liderei arestate cu acuzatia ca a folosit ilegal statii radio walkie-talkie

Intre timp, administratia presedintelui american Joe Biden analizeaza emiterea unui decret care ar putea include unele sanctiuni, in urma loviturii de stat, a declarat consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan.Tranzitia lunga si dificila a Myanmarului catre democratie a fost deturnata luni, cand armata comandantului Min Aung Hlaing a luat puterea, acuzand nereguli in alegerile din noiembrie anul trecut, castigate cu o larga majoritate de partidul lui Suu Kyi.Intr-un comunicat publicat joi, Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite "a subliniat necesitatea de a mentine institutiile si procesele democratice, de a evita violentele si de a respecta in totalitate drepturile omului, libertatile fundamentale si domnia legii".Limbajul folosit in comunicat este mai temperat decat proiectul redactat initial de Marea Britanie si nu a facut nicio referire la lovitura de stat, se pare pentru a castiga sprijinul Chinei si Rusiei, care au protejat in mod traditional Myanmarul de masurile ferme ale Consiliului. China are interese economice mari in Myanmar.Suu Kyi, in varsta de 75, laureata a premiului Nobel, nu a mai fost vazuta de la arestarea sa. Politia o acuza ca a importat si a folosit ilegal statii radio walkie-talkie la locuinta sa, ea fiind retinuta pana pe 15 februarie.De la lovitua de stat , au fost retinute circa 147 de persoane, intre care activisti, parlamentari si oficiali din guvernul condus de Suu Kyi, potrivit Asociatia pentru Asistenta Prizonierilor Politici.Armata din Myanmar a declarat luni, 1 februarie, stare de urgenta pe o perioada de un an si l-a instalat in functia de presedinte pe fostul general Myint Swe, a anuntat luni postul de televiziune al armatei birmane, Myawaddy.