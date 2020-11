Zeci de politisti din Montreal s-au mobilizat dupa un apel care semnala o luare de ostatici la sediul companiei Ubisoft

La inceputul serii, atunci cand mai multi angajati au fost evacuati din cladire dupa mai multe ore de incertitudine si spaima, Politia a confirmat ca operatiunea a fost incheiata."Operatiunea in legatura cu un apel de luare de ostatici a fost incheiata", a scris pe Twitter Politia. "Nu a fost depistata nicio amenintare si nu a fost niciun ranit"."O ancheta va ruma pentru a face lumina cu privire la originea apelului", potrivit autoritatilor.Ubisoft ar fi fost victima unei inselaciune telefonice cunoscuta sub numele de "swatting" (Swat - o unitate de interventie a Politiei americane), potrivit cotidianului La Presse si postului canadian TVA. Aceasta tactica de hartuire, care vizeaza sa pacaleasca politia cu un apel anonim pentru a o forta sa intervina de urgenta, este foarte populara in randul jucatorilor online, potrivit mass-media.Potrivit La Presse, anchetatorii analizeaza posibilitatea ca incidentul sa fie "opera unui gamer nemultumit de un nou joc Ubisoft care a fost conceput in mare parte la Montreal".Ubisoft isi prezinta sudioul de jocuri de la Montreal drept "cel mai mare din lume".In jur de 4.000 de angajati lucreaza la Ubisoft din Montreal, dar o mare parte lucreaza de acasa din cauza pandemiei.Citeste si: Cine este moldoveanul care a aruncat in aer bancomatul de pe bulevardul Pallady din Bucuresti. Serghei a fost blocat in trafic de politie in seara "Zilei Z". Parea ca planuieste un alt atac