Luca, un nou lungmetraj de animatie, va fi lansat de Pixar

Casarosa a castigat premiul Oscar cu scurtmetrajul de animatie "La Luna" in 2012.Filmul "Luca", ce va fi produs de Andrea Warren ("Lava", "Cars 3"), urmeaza sa fie lansat in cinematografele americane la 18 iunie 2021.Cu actiunea derulandu-se in decorul Rivierei italiene, filmul "Luca" se va adresa intregii familii, in traditia Pixar, si il are in centrul sau pe Luca, un baietel care petrece o vara de neuitat, plina de gelato, paste si plimbari cu scuterul."Aceasta este o poveste profund personala pentru mine, si nu doar pentru ca actiunea se petrece pe Riviera italiana unde am crescut, ci pentru ca in esenta sa acest film este o celebrare a prieteniei. Prieteniile din copilarie ne ajuta de multe ori sa descoperim ce vrem sa fim in viata, iar aceste legaturi se afla in inima povestii in Luca", a sustinut Casarosa intr-o declaratie de presa."Astfel, pe langa frumusetea si sarmul plajelor italiene, filmul nostru va prezenta o aventura de vara de neuitat care il va schimba in mod fundamental pe Luca", a adaugat el.