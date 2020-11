Lucrarile de demontare a vechii schele de la Catedrala Notre Dame din Paris s-au incheiat. Au durat aproape 6 luni

Eliminarea schelelor a inceput la 8 iunie si a durat mai putin de sase luni. Alcatuite din 40.000 de piese cantarind 200 de tone, dintre care jumatate aveau peste 40 de metri inaltime, schelele reprezentau o amenintare serioasa pentru aceasta bijuterie a artei gotice.Demontarea a fost finalizata marti in prezenta ministrului francez al Culturii, Roselyne Bachelot, care a dat asigurari ca proiectul de restaurare va fi "terminat pana in 2024" si ca "vom canta un Te Deum" in catedrala restaurata."Amenintarea pe care aceasta schela o reprezenta pentru catedrala nu mai exista acum. Vom putea aborda ultimele etape de securizare", a declarat generalul Jean-Louis Georgelin, presedintele institutiei publice responsabile de santier, multumind muncitorilor "care au lucrat neobosit pentru a efectua aceasta operatiune".In timpul incendiului din 15 aprilie 2019, flesa catedralei emblematice din Paris era in restaurare. Schela a fost deformata de caldura emisa de flacari, iar piesele s-au sudat intre ele.Inainte de demontare au fost instalati mai intai senzori astfel incat lucrarile sa se poata efectua in deplina siguranta, apoi schela a fost inconjurata cu grinzi metalice pe trei niveluri pentru a o stabiliza si a se preveni prabusirea.Structura a fost apoi incadrata de o a doua schela pentru instalarea unor grinzi metalice, pentru a permite tehnicienilor in corzi sa opereze.Protocolul prevedea ca muncitorii sa demonteze piesele accesibile cu ajutorul unei nacele, in timp ce tehnicienii in corzi coborau cat mai aproape posibil de portiunile carbonizate pentru a taia elementele cu ajutorul fierastraielor.Piesele au fost evacuate cu ajutorul unei macarale de 80 de metri.La jumatatea lunii august, misiunea tehnicienilor in corzi s-a incheiat, iar lucratorii pe schele au putut continua munca pentru a finaliza operatiunea.La sfarsitul lunii octombrie, schela a fost separata in patru parti stabile si independente, facand posibila degajarea unei grinzi mari suspendate deasupra punctului de incrucisare al transeptului, care risca sa cada.Inainte de restaurarea propriu-zisa, va fi necesara evacuarea molozului, securizarea boltilor, apoi consolidarea acestora si umplerea breselor.Pe langa flesa lui Viollet-Le-Duc, care va fi reconstituita identic, frescele din cele 28 de capele laterale vor trebui curatate."Intreaga catedrala va avea un luciu nou. Vom transforma raul in bine", a dat asigurari arhitectul Philippe Villeneuve, care dirijeaza triumviratul arhitectilor.Citeste si: Fostul arhitect sef de la Notre Dame: Reconstructia nu este posibila in cinci ani