Compania Lufthansa renunta la formula "Doamnelor si domnilor, bine ati venit la bord". Care sunt noile moduri de adresare

Disney removes "Ladies and Gentlemen, boys and girls" from Happily Ever After pre show announcement.



Ladies and Gentlemen, boys and girls FOREVER! pic.twitter.com/joWLcYBgMf - Showcase of Wishes (@ShowcaseWishes) June 30, 2021

Un purtator de cuvant al companiei a dezvaluit care sunt noile formule de adresare: "Dragi oaspeti, bine ati venit la bord", "Buna dimineata, bun venit la bord".Acesta a declarat ca aceasta miscare a fost menita sa ii faca pe toti pasagerii de la bord sa se simta bineveniti, inclusiv cei care nu se identifica ca barbati sau femei."Capitanul va fi cel care decide care abordare este cea potrivita", a transmis compania condusa de Carsten Spohr, sensibila la identitatea de gen.Toate companiile aeriene partenere - Eurowings, Swiss, Austrian si Brussels Airlines - vor adopta decizia.Compania a declarat ca raspunde la o "discutie care se tine pe buna dreptate in societate" despre identificarea de gen non-binara si dorinta "de a pretui toti oaspetii la bord". Germania a adoptat a treia identitate de gen,incepand cu 1 ianuarie 2019, dupa ce un text de lege a fost initiat in 2018 si supus aprobarii Camerei Deputatilor. Drept urmare, persoanele care nu se incadreaza in definitia biologica de femeie sau de barbat, pot alege categoria "divers" in documentele oficiale.Germania s-a alaturat dezbaterii despre un limbaj mai incluziv pentru a tine seama de identitati de gen diverse si de o societate din ce in ce mai multiculturala.In ultimele zile, marile orase, printre care Berlin, Munchen si Hamburg, au declarat ca retelele de transport vor inceta sa foloseasca cuvantul "Schwarzfahren" (calarie neagra) pentru a descrie calatoria fara bilet ca raspuns la reclamatii, cuvantul avea o pata rasista.Lufthansa nu este prima companie care renunta la "doamnelor si domnilor" ca un salut standard pentru clienti.Anul trecut, Japan Airlines a anuntat ca va folosi expresii care includ "toti pasagerii", "buna dimineata" si "buna seara" in timpul mesajelor sale in limba engleza.Fosta companie aeriana de stat a fost primul transportator japonez care si-a schimbat anunturile dupa ce EasyJet si Air Canada si-au modificat salutarile in 2019.Un purtator de cuvant al Japan Airlines a declarat la acea vreme: "Ne-am angajat sa nu discriminam pe criterii de gen ... orientare sexuala, identitate de gen sau alte atribute personale".Vine dupa ce Disney World a declansat o reactie in aceasta luna dupa ce si-a schimbat salutul clasic "doamnelor si domnilor, baietilor si fetelor" la un foc de artificii in "seara buna, visatori de toate varstele".