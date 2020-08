Lukasenko a anuntat ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste

''Daca o fabrica nu lucreaza atunci haideti sa ii punem lacatul pe poarta incepand de luni'', a spus Lukasenko in orasul Grodno, aflat in apropierea frontierei cu Polonia. ''Oamenii se vor calma si vom decide pe cine invitam (la munca) dupa aceea'', a adaugat el.In ultimele doua saptamani, zeci de mii de demonstranti au iesit pe strazile din Minsk si din alte orase din Belarus pentru a protesta contra realegerii controversate a lui Lukasenko (65 de ani) in functia de presedinte la scrutinul prezidential din 9 august.Unii muncitori din mai multe fabrici din Belarus s-au alaturat protestelor.Lukasenko a negat ca ar fi fost comisa vreo frauda in alegerile din 9 august.Lituania i-a oferit azil candidatei opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care a parasit Belarusul dupa alegerile prezidentiale din 9 august. Fara a da nume, liderul de la Minsk a mentionat ca organizatorii protestelor din Belarus ''stau peste hotare in tari vecine'' si se bucura de sprijin politic din partea liderilor statelor respective.Opozitia belarusa, care este convinsa ca votul a fost fraudat, a anuntat o greva generala in semn de protest, in timp ce liderul de la Minsk invoca rezultatele oficiale ale scrutinului, ce ii acorda peste 80% din sufragii, iar Svetlanei Tihanovskaia doar 10%. Politia belarusa a intervenit brutal impotriva protestatarilor, retinand mii dintre acestia, dintre care multi au declarat ca au fost torturati in detentie.