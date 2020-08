Lukasenko acuza SUA ca dirijeaza protestele din Belarus si UE ca face jocul Washingtonului

''Statele Unite planifica si dirijeaza toate acestea si europenii le urmeaza jocul. (Europenii - n.red.) fac ceea ce le spun (americanii - n.red.)'', a afirmat Lukasenko in timpul unei intalniri cu lucratorii de la combinatul agricol Dzerjinski.Potrivit lui Lukasenko, in Polonia, la Varsovia, a fost creat un ''centru special'' si ''nu este intamplator'' ca tancurile avanseaza si avioanele zboara in apropierea frontierelor Belarusului. ''Ei ne-au regizat aceasta dezordine. Si Rusia se teme ca ne-ar putea pierde. Asa cum vedem acum, Occidentul a decis sa ne foloseasca intr-un fel sau altul impotriva Rusiei'', a mai spus presedintele reales duminica trecuta cu 80% din voturi in urma unui scrutin contestat de opozitie si urmat de manifestatii.Conform planului despre care vorbeste Lukasenko, puterile occidentale ar dori crearea unui ''coridor de la Marea Baltica la Marea Neagra, un coridor sanitar'' pentru a izola Rusia si din care sa faca parte cele trei state baltice (Lituania, Letonia si Estonia), Ucraina si Belarus, tara care este ''ultima reduta''.El a promis ca va solutiona in ''zilele urmatoare'' criza ce a urmat alegerilor din 9 august. ''Situatia in tara este foarte politizata, dar nu trebuie sa consideram ca este catastrofica. Aceasta este problema mea si trebuie sa o rezolv. Si o voi face. Credeti-ma, in zilele urmatoare o vom solutiona'', a promis Lukasenko.Cat despre apelul de convocare a unor noi alegeri prezidentiale si de a dialoga cu opozitia, el a insistat ca este ''imposibil de falsificat 80% din voturi'' si ca doar cu muncitorii doreste sa dialogheze.In timpul campaniei electorale, Lukasenko a acuzat Rusia ca sprijina candidatii opozitiei si planurile de destabilizare a Belarusului, dar, dupa declansarea protestelor de strada, el si-a redirectionat atacurile catre state europene, precum Polonia sau Republica Ceha.Secretarul american de stat Mike Pompeo a fost in luna februarie responsabilul american cu rangul cel mai inalt care a efectuat o vizita in Belarus, in urma acelei vizite Belarusul primind doua transporturi de petrol livrate pe cale maritima pentru a compensa cantitatile care nu au mai fost livrate de Rusia.Desi in primele zile ale protestelor Pompeo a pastrat tacerea, el si-a exprimat apoi sprijinul pentru cererile opozitiei belaruse privind incetarea reprimarii manifestatiilor, convocarea de noi alegeri si eliberarea protestatarilor arestati.In ce priveste sanctiunile Uniunii Europene, ministrul belarus de externe Vladimir Makei a declarat vineri ca acestea nu pot fi vazute altfel decat niste ''sanctiuni inamicale''. ''Si nu le putem lasa fara raspuns'', a adaugat el.Pe de alta parte, procuratura din Belarus, care joi a initiat o ancheta penala impotriva ''consiliului de coordonare'' al opozitiei, a avertizat cu privire la participarea la manifestatii neautorizate, cu doua zile inaintea unui alt mars masiv pe care opozitia doreste sa-l desfasoare duminica la Minsk, in urma unui protest similar desfasurat duminica trecuta si la care au participat circa 200.000 de persoane.In acest timp, lidera opozitiei belaruse refugiata in Lituania, Svetlana Tihanovskaia, a declarat vineri ca poporul belarus ''nu va accepta niciodata leadership-ul actual''.