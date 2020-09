Lukasenko i-a cerut lui Putin mai multe tipuri de arme, la intalnirea de la Soci

Liderul Belarusului nu a precizat insa si ce tipuri de arme i-a solicitat omologului sau de la Moscova . "Putem mentine situatia sub control nu numai in Belarus, ci si de-a lungul frontierelor noastre", a subliniat Lukasenko, dupa cum relateaza RFI , preluand Reuters.Cele doua tari vecine efectueaza in prezent exercitii militare comune, care se vor prelungi pana spre sfarsitul lui septembrie. Aleksandr Lukasenko a mai spus ca cele doua tari ar trebui sa aiba deruleze mai multe astfel de exercitii militare.Presedintele belarus, care se confrunta cu proteste in masa pe plan intern dupa alegerile prezidentiale, despre care demonstrantii sustin ca au fost fraudate, a mai spus ca noul scrutin prezidential va fi organizat dupa ce tara va adopta o noua constitutie.Declaratiile lui au loc dupa o intalnire cu Vladimir Putin in statiunea Soci de la Marea Neagra, luni, ocazie cu care liderul de la Minsk a obtinut si un imprumut de 1,5 miliarde de dolari din partea Rusiei.Amintim, ministerul Apararii din Belarus a comunicat marti ca nu exclude un raspuns in forta la amenintarile pe care le resimte.Oficialii militari a avertizat ca la orice amenintare se va raspunde in cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva, structura post-sovietica din care face parte si Rusia Acestia considera ca mai multe tari incearca sa deterioreze relatiile dintre Belarus si Rusia.