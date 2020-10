Lukasenko le ordona fortelor de securitate: Nu vom lua prizonieri. Trebuie sa plece cel putin fara o mana

"Nu vom lua prizonieri. Daca cineva se atinge de un membru al fortelor de securitate, si le-am spus deja generalilor, trebuie sa plece cel putin fara o mana. Nu avem unde sa ne retragem si nu ne vom retrage. Presedintele nu a fugit niciodata si nu are intentia de a face acest lucru", a spus Lukasenko.Amenintarile au fost transmise in timpul unei intalniri cu doi inalti oficiali responsabili de ordinea publica. Lukasenko, aflat la conducerea tarii de 26 de ani, se confrunta cu o miscare de protest fara precedent la adresa regimului sau, zeci de mii de manifestanti iesind pe strazi sa demonstreze in fiecare saptamana dupa scrutinul prezidential din 9 august, in pofida represiunilor si a arestarilor.Autoritatile din Belarus au inchis joi frontierele terestre cu vecinii lor, cu exceptia Rusiei, invocand motive legate de prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19."Regimul se descompune din interior. Inchiderea granitelor si aceste noi numiri sunt un semn al slabirii puterii sale", a declarat Svetlana Tihanovskaia, principala contracandidata a lui Lukasenko la alegerile din 9 august si lidera opozitiei.