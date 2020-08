Lukasenko se declara dispus sa transfere puterea. Conditiile puse de dictatorul belarus. "Nu sunt un sfant. Imi cunoasteti latura mea aspra"

In declaratia facuta luni, 17 august, Lukasenko spune ca va faace pasul dupa adoptarea unei noi Constitutii in cadrul unui referendum, intr-o tentativa aparenta de calmare a protestelor in masa si a grevelor incepute la principalele uzine din tara, potrivit Reuters.Aceasta aparenta concesie, la o zi dupa o uriasa manifestatie la Minsk, intervine in timp ce rivala lui Lukasenko din partea opozitiei la recentele alegeri prezidentiale, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania, tocmai a afirmat intr-o inregistrare video ca este pregatita sa-si asume rolul de 'lider national'.Potrivit agentiei de presa oficiale Belta, Lukasenko s-a declarat pregatit pentru eventuale modificari constitutionale in vederea redestribuirii puterii - asupra carora se lucreaza in prezent, conform propriei declaratii - avertizand totodata ca nu va ceda la presiunea strazii si a exclus orice fel de nou scrutin.'Nu voi face niciodata ceva sub presiune', a declarat el, adaugand ca nu 'vor exista noi alegeri prezidentiale', lucru pe care opozitia il doreste. Cu toate acestea, Lukasenko nu a exclus posibilitatea ca noi alegeri prezidentiale sa aiba loc in Belarus dupa adoptarea unei noi Constitutii a tarii.'Vom supune modificarile unui referendum si va voi preda puterile mele constitutionale. Dar nu sub presiune sau din cauza strazii', a insistat Lukasenko, citat de Belta, intr-un aparent gest de concesie, dar care s-ar putea sa nu-i multumeasca pe manifestanti.'Da, nu sunt un sfant. Imi cunoasteti latura mea aspra. Nu sunt etern. Dar daca il veti nimici pe primul presedinte, ii veti distruge - la fel ca in tarile vecine - pe toti ceilalti', a spus Lukasenko, adaugand ca 'belarusii nu ar trebui sa faca asta', potrivit Belta.Ca semn al vulnerabilitatii sale crescande, Lukasenko a fost intrerupt si huiduit cu apeluri de demisie scandate in timpul unui discurs sustinut in fata muncitorilor de la Uzina de Automobile din Minsk (MAZ), care produce camioane si tractoare, unde s-a deplasat luni dimineata cu elicopterul. MAZ este una dintre marile unitati industriale administrate de stat, mandria modelului sau economic in stil sovietic si baza sa de sustinere electorala.Exprimandu-se intr-o inregistrare video din Lituania, Tihanovskaia i-a indemnat pe responsabilii ministerelor militarizate sa schimbe tabara, afirmand ca vor fi iertati daca ar face acest lucru acum.'Sunt gata sa-mi asum responsabilitatea si sa actionez ca lider national in aceasta perioada', a spus Tihanovskaia, lansand un apel la crearea unui mecanism legal pentru a garanta ca noi alegeri corecte vor avea loc.Inregistrarea sa video a fost difuzata in timp ce agentia de presa Interfax transmitea ca angajati ai de la televiziunea de stat BT au intrat in greva, dupa ce mai multi prezentatori si cadre din personal si-au dat demisia public saptamana trecuta in semn de solidaritate cu protestatarii.In timp ce Rusia s-a declarat pregatita sa furnizeze - daca va fi necesar - ajutor militar Belarus in cadrul acordurilor de aparare care le leaga, Lituania vecina a apreciat, luni, prin vocea ministrului sau de externe, Linas Linkevicius, ca o astfel de desfasurare ar constitui o 'invazie nejustificata atat legal, moral, cat si politic'.Liderii Uniunii Europene vor transmite un mesaj de solidaritate pentru protestatarii din Belarus in cadrul unui summit convocat pentru miercuri in format de videoconferinta, iar Marea Britanie s-a alaturat condamnarilor occidentale fata de reprimarea violenta a manifestatiilor in Belarus.