Lumea trebuie sa fie mai bine pregatita pentru urmatoarea pandemie, afirma directorul OMS

Peste 27,19 milioane de persoane au fost infectate cu COVID-19 la nivel mondial, dintre care 888.326 au murit, de la aparitia primelor cazuri de coronavirus in China , in decembrie 2019, conform unui bilant Reuters."Aceasta nu va fi ultima pandemie", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de presa la Geneva."Istoria ne invata ca focarele si pandemiile sunt un fapt al vietii. Insa cand va veni urmatoarea pandemie, lumea trebuie sa fie pregatita - mai pregatita decat a fost de data aceasta", a mai spus seful OMS.