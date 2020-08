Luptei pentru Casa Alba ii lipseste dezbaterea

Uneori ajuta sa privesti in trecut pentru a intelege mai bine prezentul si pentru a te putea orienta spre viitor. Sunt doua motive principale pentru care Donald Trump a reusit sa castige prezidentialele in SUA in urma cu patru ani.Primul, pentru ca el nu era Hillary Clinton . Al doilea, pentru ca a reusit sa se prezinte electoratului drept un outsider politic. Cele doua motive sunt strans legate.Din mai multe motive, numerosi americani o privesc si in ziua de azi cu ranchiuna pe Hillary Clinton, candidata democrata la prezidentialele din 2016. Mai intai pentru ca ea si sotul ei, fostul presedinte Bill Clinton , fac parte de decenii din elita politica americana, una care inca marcheaza major aceasta tara. O elita pe care numerosi alegatori o considera responsabila pentru faptul ca Washingtonul s-a indepartat tot mai mult de grijile americanului de rand si vinovata de agravarea clivajului social.Presedintele Trump a accentuat dezbinarea din societatea americana. Dar acest lucru nu schimba cu nimic faptul ca, si de aceasta data, multe grupuri electorale democrate importante sunt mai mult decat nemultumite de candidatul ales sa le reprezinte.Joe Biden, politician alb, in varsta de 77 de ani, de cand lumea pe prima scena politica a SUA, reprezinta pentru multi o stagnare. Si nu ceea ce sperau mai ales alegatorii de culoare, hispanicii, tinerele femei si tinerii democrati progresisti: si anume o schimbare de paradigma politica, cu renuntarea la protejarea marilor concerne si cu concentrarea pe crearea conditiilor de materializare a visului american.Mari sunt si sperantele strategilor democrati de campanie electorala, care se bazeaza acum pe candidata la postul de vicepresedinte, Kamala Harris. Va reusi ea sa-i convinga pe alegatorii indecisi, sa-i motiveze pe cei care s-au saturat de politica actuala, sa-i atraga de partea ei pe acei republicani care nu mai vor defel inca patru ani cu Donald Trump in fruntea tarii?In mod traditional, conventiile partidelor americane sunt mari serbari comunitare. Lucru important mai ales pentru democrati, care daca vor sa castige alegerile trebuie sa-si uneasca fortele, sa aduca impreuna in spatele unei idei unice de baza toate aripile care formeaza miscarea democrata. Iar candidatul ales de partid intruchipeaza de regula aceasta idee fundamentala. Dar Joe Biden nu este destul de carismatic in acest sens.Ar fi fost interesant de vazut are este reactia masa delegatilor fata de Kamala Harris. Dupa ce aparitia doamnei Harris ar fi fost introdusa si pusa in valoare de un adevarat "rockstar" ca Michelle Obama - fosta Prima Doamna de culoare, o premiera de asemenea la vremea ei in politica americana. O astfel de punere in scena ar fi fost foarte probabil un moment de mare impact emotional, care reuseste de regula sa anuleze diferentele de opinie si sa cultive speranta.Acest mare show nu va avea loc anul acesta. A cazut si el victima pandemiei de coronavirus, impreuna cu impulsul masiv de energie pe care o astfel de reuniune il genereaza de regula in intreaga tara. Conventia Democrata din 2020 incepe luni, tine patru zile si se desfasoara doar digital.In timp ce lumea intreaga va sta in saptamanile urmatoare cu ochii pe America , actorii politici implicati vor avea numai optiunea de a se duela doar in spatiul virtual. Cu speranta ca nu va avea loc vreun accident de ordin tehnic care sa se dovedeasca fatal devenind viral.Intr-un astfel de context, presedintele in exercitiu beneficiaza de avantajul unei atentii sporite din partea publicului. Iar daca Donald Trump poate ceva, el poate sa capteze si sa stimuleze ca nimeni altul atentia mediatica.