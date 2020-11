Macedonia de Nord anunta stare de urgenta

Masura, care confera Guvernului puteri sporite si ii permite sa implice armata, autoritatile publice si spitalele private pentru a lupta contra Covid-19, va fi adoptata vineri, a adaugat el.Mica tara din Balcani cu doua milioane de locuitori figureaza printre cele zece tari din Europa cu cea mai mare rata a mortalitatii, potrivit AFP.Macodenia de Nord are peste 19.000 de cazuri active."Cifrele si alte date arata nevoia de a gestiona mai bine toate capacitatile in spitale, atat din punct de vedere material, cat si uman", a declarat seful Guvernului.Starea de urgenta este prevazuta, in prima faza, pentru 30 de zile. Spitalele si clinicile private vor trebui sa primeasca pacienti bolnavi de Covid, a precizat ministrul Sanatatii Venko Filipce. Acum cateva zile, el a declarat ca mai sunt disponibile 100 de paturi de spital. "Situatia este din ce in ce mai dura", a spus el.Cu noile masuri, purtarea mastii este obligatorie in exterior. Restaurantele trebuie sa se inchida la ora 21.00.Infectiile au explodat in ultimul timp in Balcani. Serbia , unde pandemia a provocat moartea a 1.100 de persoane la 7 milioane de locuitori, a recenzat joi un nou record de infectii zilnice, cu peste 5.600 de cazuri.