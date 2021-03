Macron a anuntat carantina o luna: "Deschidem Franta de la mijlocul lunii mai!" - VIDEO

"Vom fi continentul cu cea mai mare productie de vaccinuri", a declarat miercuri seara Emmanuel Macron in alocutiunea catre cetateni.Pana in prezent, mai mult de 8,5 milioane de francezi au primit prima doza de vaccin.Printre masurile anuntate se numara: inchiderea scolilor incepand de luni, pentru trei sau patru saptamani. Toate unitatile scolare vor avea o saptamana de cursuri online, incepande luni, a anuntat Macron. Apoi, elevii din trei zone vor fi in vacanta timp de 15 zile. Cursurile vor reincepe in 26 aprilie, fizic cresele si invatamantul primar iar la distanta - liceenii si studentii."Parintii care trebuie sa aiba grija de copiii lor si nu pot lucra de acasa vor avea drept la somaj partial", a mai precizat Macron.Vaccinarea este "miza principala" a spus presedintele francez. "Iesirea din pandemie este de acum posibila"."Mai mult de 8,5 milioane de persoane au primit prima doza de vaccin. Trei milioane au primit doua", a subliniat Macron. Vaccinul este eficient. Cea mai buna dovada a acestei eficiente se vede in cifrele si in mortalitatea concetatenilor de peste 80 de ani. Mortalitatea s-a diminuat semnificativ"."Trebuie sa vaccinam cat mai repede posibil si pe cei mai fragili. Trebuie sa vaccinam neobosit, fara zile de sarbatoare, sambata si duminica, la fel ca in timpul saptamanii. Pentru vaccinurile Pfizer si Moderna, numeroase centre au deschis, datorita angajamentului primariilor. Pentru vaccinurile AstraZeneca si maine Pfizer, 250.000 de profesionisti s-au mobilizat pentru a se vaccina cu acestea"."De acum si pana la sfarsitul verii, toti francezii cu varsta de peste 18 ani care doresc pot fi vaccinati. Pentru ca este cheia ca sa ne reconectam, cheia pentru a ne redeschide tara", a promis Macron.Potrivit Reuters, restrictiile care intra in vigoare sambata vor dura o luna. Masurile de carantinare vor fi extinse in mai multe parti din tara.Limitarea deplasarilor in timpul zilei, din 18 martie in 19 departamente in tona rosie, va fi extinsa pe tot teritoriul metropolitan. Incepand de sambata seara, pentru patru saptamani, nu va mai fi posibila deplasarea intr-un perimetru de mai mult de 10 kilometri, in afara unui motiv intemeiat, a anuntat seful statului francez. In timpul carantinei, de la ora 19.00 la 6.00, sau pentru depasirea celor 10 kilometri va fi cerut un document justificativ.Conform presedintelui, 44% din cei aflati la terapie intensiva au varste sub 65 de ani. 100.000 de familii au avut un deces din cauza Covid.Presedintele francez a anuntat: "Voi reveni cu o agenda pentru redeschidere. De la mijlocul lunii mai vom incepe sa redeschidem unele spatii de cultura. Vom autoriza fara conditii deschiderea teraselor si vom construi, intre mijlocul lui mai si inceputul verii, un calendar de redeschidere progresiva pentru cultura, sport, timp liber, evenimente, cafenele si restaurante".