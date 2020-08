Macron anunta o suplimentare a trupelor cu zece politisti, intr-o vizita-surpriza la Toulon, in urma a doua reglari de conturi sangeroase

Presedintele Republicii se afla deja la Toulon, pentru a se intalni cu ajutoare la domiciliu si a anunta ca ele urmeaza sa benficieze de o "prima covid".In timpul unei mese de lucru, "primarul orasului, domnul Hubert Falco i-a transmis presedintelui Republicii ingrijorarea sa fata de o crestere a faptelor unor infractori si fata de un sentiment de insecuritate expirmat de catre locuitori", precizeaza presedintia.Seful statului a "tinut sa-si exprime sustinerea fata de primar si brigazile mobilizate pe teren cu scopul de a asigura securitatea riveranilor, ducandu-se la sediul Politiei din Toulon, insotit de ministrul de Interne, domnul Gerald Darmanin", adauga presedintia.In urma vizitei, Emmanuel Macron si Gerald Darmanin au anuntat o suplimentare a trupelor cu zece politisti si infiintarea unui "cartier de recucerire republicana" la Toulon, masuri de care Hubert Falco s-a declarat multumit.Doua reglari de conturi sangeroase au avut loc in doar o saptamana, la sfarsitul lui iulie, la Toulon.Primul incident s-a soldat cu moartea unui barbat in varsta de 35 de ani, ucis cu mai multe gloante in masina sa.In a doua reglare de conturi, un tanar in varsta de 18 ani a fost ucis cu un glont in spate, pe o strada din cartierul La Poncette.Intr-o scrisoare adresata premierului Jean Castex, primarul Toulonului Hubert Falco i-a cerut, la 28 iulie, "intariri imediat, atat in oameni, cat si in mijloace tehnice".