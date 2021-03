Macron si Draghi considera incurajatoare ultimele declaratii ale EMA despre vaccinul AstraZeneca

''Declaratiile preliminare facute astazi de EMA sunt incurajatoare'', au convenit Macron si Draghi dupa o convorbire telefonica, potrivit unui comunicat al cabinetului sefului guvernului italian.''In cazul unei concluzii pozitive a analizelor EMA, cei doi lideri sunt gata sa reia rapid administrarea vaccinului AstraZeneca'', potrivit sursei citate.Mai multe tari europene, intre care Franta si Italia, au suspendat vaccinarea cu produsul dezvoltat de laboratorul anglo-suedez din cauza unui posibil risc de efecte secundare grave, precum dificultati de coagulare si formare de cheaguri de sange (tromboza).CITESTE SI: Cat de intemeiata este panica "vaccinului AstraZeneca". Cazurile de coagulare a sangelui, mai numeroase la Pfizer EMA, care urmeaza sa emita un aviz final joi, a declarat marti ca este ''ferm convinsa ca beneficiile vaccinului AstraZeneca in prevenirea COVID-19, cu riscul sau asociat de spitalizare si deces, depasesc riscul acestor efecte secundare''.Pentru Italia, decizia de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca blocheaza peste 200.000 de doze, in timp ce tara este deja grav afectata de incetinirea livrarilor a diferite vaccinuri in ultimele saptamani.Circa 15 state europene, printre care Germania, Franta si Italia, au suspendat ca masura de precautie administrarea vaccinului AstraZeneca, in urma semnalarii unor probleme sanguine la persoane inoculate cu acest ser, precum dificultati de coagulare sau formarea de cheaguri de sange (tromboze), dar fara o legatura dovedita in acest stadiu.