Macron, despre condamnarea lui Navalnii: "Este inacceptabila. Un dezacord politic nu este o crima"

La condamnation d'Alexei @Navalny est inacceptable. Un desaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons a sa liberation immediate. Le respect des droits humains comme celui de la liberte democratique ne sont pas negociables. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

'' Condamnarea lui Aleksei Navalnii este inacceptabila. Un dezacord politic nu este niciodata o crima. Solicitam eliberarea sa imediata. Respectarea drepturilor omului precum si cea a libertatii democratice nu sunt negociabile'', a reactionat presedintele francez intr-un mesaj postat pe Twitter Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii, critic acerb al Kremlinului, la trei ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a decis ca acesta a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare in 2014, dar a spus ca termenul sau de inchisoare va fi scurtat pentru timpul in care s-a aflat in arest la domiciliu, noteaza Reuters