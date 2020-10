Macron indeama UE sa actioneze "cat mai rapid" impotriva terorismului online

Este "urgent si necesar ca negocierile europene cu privire la retragerea continuturilor teroriste de pe Internet, intr-un termen de o ora, sa fie finalizate cat mai rapid posibil", a declarat seful statului francez presei, la finalul unei intalniri cu premierul eston Juri Ratas, la Palatul Elysee.Implementarea unui regulament la nivelul Uniunii Europene (UE) face in prezent obiectul unor negocieri intre Parlamentul European (PE) si statele membre, cu privire la libertatea de exprimare si mijloace de reglementare a platformelor online."Continuturile teroriste nu sunt niste continuturi ilicite la fel ca celelalte, ele sunt sangeroase, puternic virale. Este. asadar, o miza a securitatii majore in perspectiva amenintarii teroriste cu care ne confruntam toti", a subliniat Emmanuel Macron.El se exprima la aproape doua saptamani de la decapitatea profesorului Samuel Paty la Conflans-Sainte-Honorine - care a fost tinta unor retele de socializare si unei mobilizari online din cauza ca a aratat la ore caricaturi ale profetului Mohamed la un curs depre libertatea de exprimare.Premierul francez Jean Castex a insistat, la Bruxelles, la 23 octombrie, asupra urgentei unei "reglementari mult mai puternice" a retelelor de socializare la nivel european, in urma unei intalniri cu comisarul european insarcinat cu Piata interna si domeniul digital Thierry Breton, care urmeaza sa prezinte la 2 decembrie un pachet legislativ in vederea unei mai bune reglementari a platformelor online.Juri Ratas a subliniat, in urma unui dejun cu Macron, "solidaritatea" Estoniei cu Franta in apararea "valorilor republicane" si "impotriva radicalismului" islamist.Ei au semnat un "Parteneriat strategic" de consolidare a cooperarii intre Paris li Tallinn "in domeniul securitatii, apararii, securitatii cibernetice, energiei si modificarilor climatice", a anuntat Emmanuel Macron, care a subliniat ca Estonia a dezvoltat o "expertiza recunoscuta" impotriva atacurilor cibernetice.