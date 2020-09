Macron indeamna la formarea unui "guvern cu misiune" "cat mai rapid" in Liban, in a doua vizita dupa exploziile de la Beirut

Diplomatul Mustapha Adib, care a fost numit luni premier, s-a angajat sa puna in aplicare reforme cerute de comunitatea internationala."Am vazut ca s-a declansat un proces in ultimele ore, care a permis aparitia unei figuri ca premier. Nu e treaba mea sa aprob sau sustin (...), ci sa ma asigur ca se va forma un guvern cu misiune cat mai repede pentru a pune in aplicare reformele", a declarat Emmanuel Macron luni, pe aeroportul din Beirut, la inceputul celei de a doua vizite in decurs de o luna in Liban.Seful statului francez se intalneste marti cu intreaga clasa politica. El a evocat vineri "constrangerile unui sistem confesional" care conduce "la o situatie in care aproape nu mai exista o reinnoire" politica.Principalele voci politice se pronunta, pe rand, in favoarea unei schimbari a sistemului confesional de impartire a puterii.Presedintele Parlamentului Nabih Berri, liderul miscarii siite Amal, s-a pronuntat in acest sens luni.Presedintele Michel Aoun, surd la apelurile strazii, a indemnat duminica, intr-un discurs pe care l-a sustinut cu ocazia centenarului, la proclamarea unui "stat laic".Macron a sosit luni seara la Beirut in a doua vizita in Liban dupa exploziile tragice de la 4 august, cu scopul de a incerca sa solutioneze o criza politica profunda si sa sarbatoreasca centenarul proclamarii Libanului Mare.Insotit de ministrii de Externe Jean-Yves Le Drian si al Solidaritatii si Sanatatii Olivier Veran, Macron a fost primit pe pista de catre seful statului libanez Michel Aoun."Libanezi, sunteti ca fratii pentru francezi. Va fac o promisiune: revin la Beirut pentru a face rezumatul cu privire la ajutorul de urgenta si construirii impreuna cu voi a conditiilor reconstructiei si stabilitatii", a scris pe Twitter presedintele francez, la sosirea in capitala libaneza.In cursul vizitei sale de la 6 august, Macron a pledat in favoarea unui nou "pact politic" si unor reforme urgente, promitand sa revina pentru a "evalua" progresele realizate de catre autoritati, criticate extrem de dur, de luni de zile, in strada. "Pozitia mea este in continuare aceeasi, cea a exigentei fara amestec", a adaugat el.Obiectivul vizitei presedintelui francez este de a incerca sa ajute tara sa iasa din marasm, dar si sarbatorirea Libanului Mare, proclamat de generalul francez Henri Gouraud la 1 septembrie 1920."Avem maine (marti) ocazia nu doar de a comemora, ci de a incerca sa tragem toate concluziile si sa ne indreptam catre viitor", a declarat Emmanuel Macron.