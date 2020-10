Presedintele Emmanuel Macron le transmite francezilor "sa se pregateasca sa traiasca cu COVID-19 cel putin pana in vara"

Franta a inregistrat sambata, 24 octombrie, nu mai putin de 45.422 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record, dupa ce, cu doar o zi inainte, a raportat 42.032 de noi infectari.Conform datelor furnizate de Ministerului Sanatatii din Franta, 138 de persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19. Institutia mai arata ca 16% din testele efectuate au fost pozitive, un nou record negativ pentru aceasta tara.Numarul total al cazurilor confirmate a crescut, in Franta, la 1.086.497, dupa ce vineri a depasit pentru prima data pragul de 1 milion de cazuri.