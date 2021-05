Presedintele Frantei, avertisment dur. Va retrage militarii francezi din Mali daca aceasta se va indrepta spre un islamism radical

Ce mesaj a transmis Macron

Franta, care are circa 5.100 de soldati in cadrul fortei Barkhane , sustine statul Mali care din 2012 se confrunta cu o avansare jihadista in Nord, ce a cufundat aceasta tara intr-un criza securitara si s-a extins spre centrul tarii. Insa Franta, la fel ca Uniunea Europeana (UE), a denuntat marti "o lovitura de stat inacceptabila" dupa arestarea presedintelui Bah Ndaw si a premierului Moctar Ouane, arestari decise de colonelul Assimi Goita."Presedintelui malian Bah N'Daw, care era foarte riguros in ceea ce priveste etanseitatea dintre putere si jihadisti, eu i-a spus: 'Islamism radical in Mali cu soldatii nostri (desfasurati in aceasta tara)? Niciodata!' Astazi, exista aceasta tentatie in Mali. Insa, daca lucrurile vor merge in aceasta directie (a islamismului radical), eu voi retrage (trupele franceze)", a spus Macron, intr-un interviu pentru Journal du Dimanche (JDD) cu ocazia deplasarii sale in Rwanda si in Africa de Sud, dupa o a doua lovitura de stat in decurs de 9 luni in Mali.Seful statului francez a afirmat de asemenea ca "a transmis mesajul" liderilor din Africa de Vest, acela ca el "nu va ramane alaturi de o tara unde nu mai exista nici legitimitate democratica, nici tranzitie".Colonelul Goita, figura proeminenta in Mali dupa lovitura de stat pe care a condus-o pe 18 august 2020 impreuna cu un grup de ofiteri, l-a arestat luni pe presedintele Bah Ndaw si pe prim-ministrul Moctar Ouane, garantii civili ai tranzitiei incepute dupa puci.Colonelul Assimi Goita a anuntat marti ca i-a demis din functii pe Bah Ndaw si pe Moctar Ouane. Demiterea lor a fost apoi prezentata ca o demisie, fara a exista informatii daca aceasta a fost una voluntara.