Madagascar: 20 de detinuti au fost ucisi dupa o revolta la inchisoarea din Farafrangana si o evadare in masa

Detinutii s-au impartit in doua grupuri care au actionat in cele doua aripi ale inchisorii. Primul grup, din aripa de vest, a atacat gardienii, iar al doilea grup a fortat iesirea. In total, au reusit sa iasa din inchisoare 88 de detinuti.Fortele de ordine i-au urmarit insa pe evadati si in urma unor schimburi de focuri de arma au murit 20 de detinuti. Alti 37 au fost prinsi, dintre care opt grav raniti. 31 de evadati inca sunt cautati.Ministrul Justitiei a cerut intarirea dispozitivelor de paza de la toate penitenciarele din Madagascar.