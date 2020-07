Madonna, cenzurata de Instagram din cauza unui clip despre o teorie conspirationista privind Covid-19

Contul ei de Instagram este urmarit de peste 15 milioane de utilizatori.In postarea sa, cantareata in varsta de 61 de ani sustinea ca un vaccin impotriva Covid-19 a fost deja descoperit, insa informatia a fost ascunsa pentru ca "bogatii sa devina si mai bogati".Instagram a blurat videoclipul cu un text "Informatie falsa" si a redirectionat utilizatorii catre o pagina care contrazice clipul, subliniind ca nu exista inca un vaccin impotriva infectarii cu noul coronavirus.Videoclipul a fost mai tarziu sters de pe contul Madonnei, dar nu inainte ca multi utilizatori sa isi arate nemultumirea fata de decizia ei de a-l publica.Intre ei, artista Annie Lennox, care a comentat: "Este o nebunie totala! Nu pot sa cred ca sustii aceasta escrocherie periculoasa. Sper ca a fost atacat contul tau si urmeaza sa explici".Clipul in cauza prezenta un grup numit America 's Frontline Doctors, in fata cladirii Curtii Supreme din SUA, la un eveniment organizat de Tea Party Patriots Action. In clip, Stella Immanuel, medic din Houston, spunea ca a tratat cu succes cu hidroxiclorochina 350 de pacienti diagnosticati, iar numaratoarea continua. Facebook si Twitter au inlaturat acest clip, marcandu-l ca dezinformare. Donald Trump Jr. si-a pierdut pentru 12 ore dreptul de a publica pe Twitter dupa ce a partajat acest clip.