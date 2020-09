Madrid, capitala europeana cu cea mai mare incidenta de Covid-19. Mii de locuitori protesteaza fata de noile restrictii ce vor intra in vigoare luni

Multi considera ca masurile au fost luate tarziu si ca nu sunt suficiente pentru a opri epidemia.Locuitori din cartierele Villa de Vallecas si Fuenlabrada, intre altele, au denuntat "o carantina de categorie" si au cerut demisia presedintei Comunitatii Madrid.Manifestantii au scandat, intre altele, "mai multi medici si mai multe scanere", "este segregare, nu izolare" si "Ayuso, demisia!".Federatia Locuitorilor din Madrid a respins masurile impuse pentru comunitate si le-a semnalat ca fiind "nedrepte, care favorizeaza excluderea si segregationiste". In plus, a cerut sa fie luate masuri de sprijin, precum evitarea supraaglomerarii transportului public.Madrid este capitala europeana cu cea mai mare incidenta de Covid-19. Potrivit datelor European Centre for Disease Prevention and Control, pana pe 13 septembrie, la fiecare 100.000 de locuitori au fost 700,16 cazuri in capitala spaniola. Urmeaza Praga, cu 269,52 de cazuri, si Paris, cu 202 cazuri la 100.000 de locuitori.Cresterea numarului de noi cazuri in regiune a facut ca guvernul regional sa impuna masuri pentru 37 de zone. Intre altele, localurile vor functiona la 50% din capacitate, parcurile si gradinile vor ramane inchise, iar intrarea si iesirea din zonele plasate in carantina vor fi restrictionate, cu exceptia cazurilor exceptionale - deplasarea spre locul de munca, spre scoala sau la centre de sanatate.Ministerul Sanatatii a raportat cel mai recent 14.389 de noi cazuri, cifra record. Din total, 4.967 corespund zilei anterioare, iar 1.553 provin din comunitatea madrilena, care comunica peste 1.000 de cazuri de la jumatatea lunii august.Masuri de carantina si izolare sunt impuse in peste 70 de municipii spaniole.Consilierul pe probleme de sanatate din Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a spus duminica, dupa o intalnire cu Guvernul central si primariile, ca "nu a fost o decizie usoara" aprobarea restrictiilor pentru cele 37 de zone din Comunitatea Madrid.El a informat ca sambata aproximativ 4.000 de persoane erau spitalizate in regiune. Trei sute se afla la terapie intensiva, iar 37 de persoane au decedat in ultimele 24 de ore.Intr-un interviu acordat ABC, el a spus ca in cazul in care masurile luate in regiune nu se vor dovedi eficiente, "daca trebuie sa inchidem Madridul, vom face asta".Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a recunoscut ca evolutia epidemiei este ingrijoratoare, dar a spus ca tara sa este mai pregatita decat in luna martie pentru a o aborda si exclude o noua carantina la nivel national.Referitor la Madrid, inainte de a se intalni luni cu Ayuso, el a evitat sa polemizeze si a afirmat ca merge la reuniune cu dorinta de a colabora.Politia locala, regionala si Guardia Civil vor face controale aleatoriu, dar nu vor aplica amenzi in primele 48 de ore de la intrarea in vigoare a masurilor.La finalul saptamanii, Ministerul spaniol al Sanatatii nu face un bilant, insa pana vineri, in tara, au fost inregistrate 640.040 de contaminari si 30.495 de decese asociate noului coronavirus. Spania este cea mai afectata tara europeana.