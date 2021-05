Acuzatii dure ale ministrului spaniol al Apararii la adresa Marocului: "Foloseste minori pentru a incalca frontierele"

Unul dintre principalii sustinatori ai Marocului

"Un lucru este clar: atunci cand minori sunt utilizati ca instrument pentru a incalca frontierele teritoriale ale Spaniei, este inacceptabil", a declarat ministrul la postul national de televiziune RTVE cu prilejul unei ceremonii de Ziua Fortelor Armate.De la 17 mai, cel putin 8.000 de candidati la emigrare, printre care numerosi tineri, au patruns ilegal in enclava spaniola dupa ce granicerii marocani le-au permis trecerea. Cei mai multi au fost intorsi inapoi, dar peste 800 de minori marocani au ramas in Ceuta, majoritatea cutreierand strazile. Autoritatile din Ceuta actioneaza incercand sa le gaseasca parintii pentru a le asigura intoarcerea, o sarcina dificila."Este inacceptabil" atat din punctul de vedere al "dreptului international, cat si al legilor umanitare", a adaugat Margarita Robles. Nicio tara care actioneaza in spiritul unei bune vecinatati nu poate folosi minorii in acest fel", si-a exprimat ea indignarea.Spania, a subliniat ministrul, a fost intotdeauna "unul dintre principalii sustinatori ai Marocului, dar cerem respect din partea Marocului, deoarece este el cheia coexistentei", a continuat ea.Potrivit Madridului, printre migranti 1.500 erau minori, in timp ce asociatia umanitara Amnesty International a citat cifra de 2.000. Autoritatile din Ceuta au acuzat Marocul ca a manipulat minorii pentru a-i incuraja sa treaca frontiera cu scopul de a exercita presiuni asupra Madridului in contextul crizei diplomatice dintre cele doua tari din cauza prezentei pe teritoriul spaniol a lui Brahim Ghali, liderul Frontul Polisario.Miile de migranti au reusit sa treaca frontiera in masa, deoarece granicerii marocani i-au lasat in mod deliberat sa treaca, ceea ce a fost vazuta ca o masura de retorsiune dupa spitalizarea in Spania a liderului Polisario.Acest aflux urias de persoane a provocat temeri legate de o raspandire crescuta a coronavirusului, dar pana vineri au fost inregistrate doar 39 de cazuri importate, potrivit Ministerului Sanatatii.