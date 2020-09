Madridul interzice temporar coridele pentru a combate raspandirea COVID-19

Coridele de tauri erau pana acum vizate de o interdictie de 75 la suta, iar in primul moment guvernul comunitatii preconiza posibilitatea organizarii lor fara public.Restrictia vizeaza regiunea unde se afla una dintre cele mai emblematice arene din lume, La Ventas.Noile masuri includ si limitarea adunarilor, atat in spatiile publice cat si in cele private, la zece persoane, desi sunt excluse unele activitati specifice precum ceremoniile de nunta, sau activitatile de serviciu sau institutionale.Localurile hoteliere vor trebui sa limiteze capacitatea lor interioara cu 50%, cu respectarea a 1,5 metri distanta intre scaunele de la mese, in timp ce numarul participantilor la festivitati si banchetele, precum si in locasurile de cult sau cimitire va fi redus de 75 la 60 % la suta.Pe langa coride, vor fi interzise spectacolele cu public sau recreative din spatiile interioare, in timp ce la nunti sau logodne sunt interzise dansurile, iar invitatii vor sta la mese atunci cand consuma bauturi sau mancare.Noile masuri de securitate sanitara vor fi revizuite la fiecare 15 zile pentru a fi adaptate la evolutia pandemiei in aceasta regiune unde contagierile cu noul coronavirus sunt in crestere de la sfarsitul lunii iulie, Comunitatea Madrid fiind ce mai afectata din Spania.Potrivit ultimelor date oficiale, Comunitatea Madrid a inregistrat vineri 3.245 de noi cazuri - 30% din intreaga tara - cu 1.462 de contagieri confirmate in 24 de ore. Aceasta regiune raporteaza si cel mai mare numar de decese, 94 fiind inregistrate in ultimele sapte zile.